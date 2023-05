ടിക്കറ്റ്​ റദ്ദാക്കൽ; എട്ടുവർഷത്തിനിടെ റെയിൽവേ പിഴിഞ്ഞത്​ 10,986 കോടി

cancel By എം.ഷിബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ടി​ക്ക​റ്റ്​ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ മാ​​ത്ര​മ​ല്ല, ടി​ക്ക​റ്റ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലി​ലൂ​ടെ​യും റെ​യി​ൽ​വേ കൊ​യ്യു​ന്ന​ത്​ കോ​ടി​ക​ൾ. 2014 മു​ത​ൽ 2022 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 10,986 കോ​ടി​യാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 2019 മു​ത​ൽ 2022 വ​രെ മാ​ത്രം പി​ടു​ങ്ങി​യ​ത്​ 6,297 കോ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മാ​ത്രം 31 കോ​ടി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ യാ​ത്ര ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​താ​യ​ത്​ പ്ര​തി​ദി​നം കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രാ​ശ​രി ​ 4.31 കോ​ടി രൂ​പ. 2021ൽ ​നി​ന്ന്​ 2022 ലേ​​​​ക്കെ​ത്തു​​​​​​​മ്പോ​ൾ ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ലെ വ​രു​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ 32 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​താ​യ​ത്​ 2021 ലെ 1660 ​കോ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 2022 ൽ ​ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ 2184 കോ​ടി​യാ​യി.

2014 -2015 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 908 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന വ​രു​മാ​നം 2022 ൽ ​എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും 2184 കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി എ​ന്ന​താ​ണ്​ കൗ​തു​ക​ക​രം. ടി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന തു​ക ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി​യും ക​ൺ​േ​ഫാം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി​യു​മു​ള്ള ഒ​ടു​വി​ലെ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​മാ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍റെ പോ​ക്ക​റ്റ്​ പി​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ട്രെ​യി​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പു​വ​രെ കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കേ നി​ല​വി​ൽ പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കൂ. ട്രെ​യി​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ പ​കു​തി തു​ക വ​രെ നേ​ര​ത്തെ തി​രി​കെ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ട്രെ​യി​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ മി​നി​മം നി​ര​ക്ക്​ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പോ​ക്ക​റ്റ​ടി. ഏ​ത്​ ത​​രം കോ​ച്ചാ​യാ​ലും വെ​യി​റ്റി​ങ്​ ലി​സ്​​റ്റി​ൽ​പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ റ​ദ്ദാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ക​യും ചെ​യ്​​താ​ൽ 60 രൂ​പ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടും. നേ​ര​ത്തെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​ 30 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ല നി​ര​ക്ക്​ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​​ സീ​റ്റി​ങ്ങി​ലെ ക​ൺ​ഫോം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്കും മി​നി​മം നി​ര​ക്ക്​ 60 രൂ​പ​യാ​ണ്. സ്ലീ​പ്പ​ർ ക്ലാ​സി​ലെ ഉ​റ​പ്പാ​യ ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 120 രൂ​പ​യാ​ണ്​ കാ​ൻ​സ​ലേ​ഷ​ൻ നി​ര​ക്ക്. നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത്​ 60 രൂ​പ മാ​​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. എ.​സി ചെ​യ​ർ​കാ​റി​ൽ 180 രൂ​പ​യും (മു​മ്പ്​​ 90 രൂ​പ) എ.​സി ത്രീ ​ട​യ​റി​ലും ടു ​ട​യ​റി​ലും 200 രൂ​പ​യും (മു​മ്പ്​​ 100) എ.​സി ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ 240 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ (മു​​മ്പ്​​ 120) കാ​ൻ​സ​ലേ​ഷ​െൻറ പേ​രി​ൽ പി​ടു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ​ െട്ര​യി​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ലാ​ക​ട്ടെ പ​ല ക​ണ​ക്കാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ​െട്ര​യി​ൻ യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ മു​മ്പാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം തു​ക ന​ഷ്​​ട​െ​പ്പ​ടു​ക​യാ​ണ്. 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ലും നാ​ല്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്​ മു​മ്പു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​കു​തി കാ​ശും പോ​വും. റ​ദ്ദാ​ക്ക​െ​പ്പ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ലോ​ട്ട​റി വെ​യി​റ്റി​ങ്​ ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തും റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക്​ ലോ​ട്ട​റി​യാ​ണ്. 2019 മു​ത​ൽ 2022 വ​രെ 9.03 കോ​ടി വെ​യ്​​റ്റി​ങ്​ ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്​ ന​ൽ​കാ​തെ ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പെ​ട്ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 4107 കോ​ടി. 2021​ലെ ​ക​ണ​ക്കു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​​മ്പോ​ൾ വ​ർ​ധ​ന ര​ണ്ട​ര മ​ട​ങ്ങാ​ണ്. 2019 ൽ 1489 ​ഉം 2020 ൽ 299 ​ഉം 2021ൽ 713 ​ഉം 2022 ൽ 1604 ​ഉം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ​ത്. Show Full Article

Cancellation of ticket; 10,986 crores was collected by the railways in eight years