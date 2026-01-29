Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ശ​രി​ക്കും സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ വി​രു​ദ്ധ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സതീശന് നേമത്ത് മത്സരിക്കാമോ? -വി. ശിവൻകുട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ശ​രി​ക്കും സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ വി​രു​ദ്ധ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നേ​മ​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. വെ​ല്ലു​വി​ളി​യ​ല്ല, അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന വ​ലി​യ ‘യോ​ദ്ധാ​വാ​യി’ സ്വ​യം ച​മ​യാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​ണ്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ പോ​രാ​ട്ടം എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് നേ​മം മ​ണ്ഡ​ലം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ബി.​ജെ.​പി തു​റ​ന്ന ഏ​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക്ലോ​സ് ചെ​യ്ത​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ജ​വ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ താ​ൻ ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പൂ​ച്ച പെ​റ്റു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഖ​ജ​നാ​വു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബ​ജ​റ്റി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ​യും മ​ന്ത്രി പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. പൂ​ച്ച​യെ​പോ​ലും പ്ര​സ​വി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി​യു​ടെ പ​രി​ഹാ​സം.

