    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:40 PM IST

    മെഡിസെപ് മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൂടെ‍? -ഹൈകോടതി

    പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ മെ​ഡി​സെ​പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. പ​ദ്ധ​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൂ​ടെ? എ​ന്ന് വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ട​തി ആ​രാ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള പ്ര​ദേ​ശ് സ്കൂ​ൾ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    മെ​ഡി​സെ​പ് പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ചേ​രു​ന്ന കാ​ര്യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യോ സ​മ​ഗ്ര ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യോ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. മി​ക്ക ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ്. മെ​ഡി​സെ​പ്പി​ൽ എം ​പാ​ന​ൽ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ പ​ണം കി​ട്ടാ​തെ പി​ന്മാ​റി. പ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്‍റെ ക​വ​റേ​ജി​ൽ വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    മെ​ഡി​സെ​പ്പി​ലെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രീ​മി​യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ്കീം ​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൂ​ടെ? എ​ന്ന് കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മാ​ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

