    Kerala
    Posted On
    26 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    26 March 2026 7:15 AM IST

    വൈദ്യുതി ബില്ലിലൂടെയും പ്രചാരണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷന്​ പരാതി

    വൈദ്യുതി ബില്ലിലൂടെയും പ്രചാരണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷന്​ പരാതി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്​ പ​രാ​തി.

    ഈ ​മാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ലി​ൽ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട തു​ക​ക്ക് ചു​വ​ടെ ‘പ​വ​ർ​ക​ട്ടും ലോ​ഡ് ഷെ​ഡി​ങ്ങും ഇ​ല്ലാ​ത്ത 10 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വാ​ച​കം ചേ​ർ​ത്ത​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സേ​വ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യു​ള്ള പ​ര​സ്യ​വാ​ച​കം ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Election CommissioncomplaintCampaigningelectricity bills
    News Summary - Campaigning through electricity bills; Complaint to Election Commission
    Similar News
    Next Story
