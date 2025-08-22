Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    22 Aug 2025 7:15 PM IST
    22 Aug 2025 7:15 PM IST

    മദ്യലഹരിയിൽ അമിത്​ഷായുടെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി; ജോലിയിൽ നിന്ന്​ മാറ്റി നിർത്തി

    മദ്യലഹരിയിൽ അമിത്​ഷായുടെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി; ജോലിയിൽ നിന്ന്​ മാറ്റി നിർത്തി
    നെടുമ്പാശ്ശേരി: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക്​ നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മദ്യപിച്ച്​ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന്​ ജോലിയിൽ നിന്ന്​ മാറ്റി നിർത്തി. കെ.എ.പി ബറ്റാലിയനിലെ അസിസ്റ്റൻറ്​ കമാൻഡന്‍റ്​ എസ്​. സുരേഷാണ്​ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക്​ മദ്യപിച്ച്​ എത്തിയത്​.

    ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി​. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ്​ സംഭവം. നെടുമ്പാശ്ശേരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വൈദ്യ പരിശോധനക്ക്​ വിധേയനാക്കിയിരുന്നു.

    ഇയാളുടെ ചില ചേഷ്ടകളും സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. വൈദ്യ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ്​ വിവരം. മുമ്പ്​ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:Amit ShahSecurity Duty
    News Summary - came as drunk for the security duty of Amit Shah
    X