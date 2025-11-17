Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    17 Nov 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    17 Nov 2025 9:55 PM IST

    കാലിക്കറ്റ്​ വി.സി: ചാൻസലറുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹരജി ഫയലിൽ

    calicut university
    കൊ​ച്ചി: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​ന​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ പ്ര​ഫ. എ. ​സാ​ബു ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നാ​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന​ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​ജി. അ​രു​ൺ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    വി​ജ്ഞാ​പ​നം സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്റ്റേ ​ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്​​റ്റേ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​ഫ. എ. ​സാ​ബു​വി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ​വ​ഴി കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31നും ​വി.​സി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നും ഇ​റ​ക്കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി ന​വം​ബ​ർ 24ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    തൃ​ശൂ​ർ സെ​ന്‍റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ഡി അം​ഗം ഡോ. ​എ​ലു​വ​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഡി. ​ജെ​മ്മി​സി​നെ സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ​യ​ൻ​സ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ഫ. ജി.​യു. കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച്​ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്ന്​ ച​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​അ​ധി​കാ​രം. സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച പ്ര​ഫ. എ. ​സാ​ബു​വി​നോ​ട് തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി​യെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ് സെ​ന​റ്റ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലെ​ന്നും ചാ​ൻ​സ​ല​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​ബു​വി​ന്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​യ​ച്ച​തി​നു​ പു​റ​മെ സെ​ന​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ്ര​ഫ. ജി.​യു. കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Calicut VC Petition filed to quash Chancellor's notifications
