Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:43 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:43 PM IST

    കാലിക്കറ്റ്​ വി.സി നിയമന വിജ്ഞാപനം; ഗവർണർ സർക്കാറിന്‍റെ അധികാരത്തിൽ കടന്നുകയറുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു

    കാലിക്കറ്റ്​ വി.സി നിയമന വിജ്ഞാപനം; ഗവർണർ സർക്കാറിന്‍റെ അധികാരത്തിൽ കടന്നുകയറുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​​ രാ​ജ്ഭ​വ​ൻ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി​യ​തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ര്‍. ബി​ന്ദു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​വും ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ ന​ട​പ​ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണ്​. ഇ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം അ​മി​താ​ധി​കാ​ര പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്. കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്​ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന അ​മി​താ​ധി​കാ​ര പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്​ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജാ​തി​വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ട്ട സം​ഭ​വം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണും. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള​ല്ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    TAGS:R BinduRajendra Arlekar
    News Summary - Calicut VC appointment notification; Minister Bindu says Governor is encroaching on government's powers
