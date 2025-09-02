കാലിക്കറ്റ് അധ്യാപക നിയമനം: അപ്പീൽ നൽകാൻ തീരുമാനം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 2 Sept 2025 10:44 PM IST
Updated Ondate_range 2 Sept 2025 10:44 PM IST
കാലിക്കറ്റ് അധ്യാപക നിയമനം: അപ്പീൽ നൽകാൻ തീരുമാനംtext_fields
News Summary - Calicut university teacher appointment
തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ സ്ഥിര അധ്യാപക നിയമനത്തിലെ സംവരണരീതി തെറ്റാണെന്നും നിയമവിധേയമായി സംവരണ റോസ്റ്റര് തയാറാക്കണമെന്നുമുള്ള ഹൈകോടതി സിംഗ്ൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനം.
സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ഡോ. പി. റഷീദ് അഹമ്മദിന്റെ വിയോജിപ്പോടെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. അതേസമയം, സർവകലാശാല അധ്യാപകരിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് നാലു ശതമാനം സംവരണം ചെയ്യാവുന്ന തസ്തികകൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപസമിതി രൂപവത്കരിച്ചു.
