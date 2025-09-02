Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:44 PM IST

    കാലിക്കറ്റ് അധ്യാപക നിയമനം: അപ്പീൽ നൽകാൻ തീരുമാനം

    കാലിക്കറ്റ് അധ്യാപക നിയമനം: അപ്പീൽ നൽകാൻ തീരുമാനം
    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​ര അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലെ സം​വ​ര​ണ​രീ​തി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​ധേ​യ​മാ​യി സം​വ​ര​ണ റോ​സ്റ്റ​ര്‍ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗ്ൾ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് തീ​രു​മാ​നം.

    സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗം ഡോ. ​പി. റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ വി​യോ​ജി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഉ​പ​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Teacher Appointmentscalicut universityCalicut University NewsKerala News
    News Summary - Calicut university teacher appointment
