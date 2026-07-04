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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 July 2026 10:06 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 10:06 PM IST

    കാലിക്കറ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലയിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധികളായി ആറു പുതിയ സിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങൾ

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    നാമനിർദേശ ഉത്തരവിറങ്ങി
    കാലിക്കറ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലയിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധികളായി ആറു പുതിയ സിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങൾ
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    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ആ​റ് പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ഡോ. ​ടി.​എം. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ (പ്ര​ഫ​സ​ർ, ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​യ​ൻ​സ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല), ഡോ. ​എ.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ (അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ, ഇ​ക​ണോ​മി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം, ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ്), ഡോ. ​എ.​കെ. ഷാ​ഹി​ന മോ​ൾ (അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം, യൂ​നി​റ്റി വി​മ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ്), ജ​യ്സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് (ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ദേ​വ​ഗി​രി കോ​ള​ജ്), ല​ക്ഷ്മി ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ (അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ, സു​വോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം, നെ​ന്മാ​റ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ്), എം. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ (വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത പു​തി​യ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​തോ​ടെ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ അ​ട​ക്കം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 14 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ഴാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഒ​രു വി​ര​മി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഞ്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​യെ​യും ര​ണ്ട് വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

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    TAGS:Governmentappointmentcalicut universitySyndicate membersrepresentatives
    News Summary - Six new syndicate members appointed as government representatives at Calicut University
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