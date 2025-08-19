Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Aug 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:18 AM IST

    ആനക്കുട്ടീ പോകല്ലേ...

    ആനക്കുട്ടീ പോകല്ലേ...
    പു​ൽ​പ​ള്ളി: പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​ഠി​ക്കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്നോ​ർ​ത്തി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കാം ചേ​കാ​ടി സ്കൂ​ളി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​മെ​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ചേ​കാ​ടി ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മീ​പ​ത്തെ കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റു​മ്പ​ൻ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ട്ടം തെ​റ്റി​യ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി സ്കൂ​ൾ മു​റ്റ​ത്ത് ആ​ദ്യം ശ​ങ്കി​ച്ചു​നി​ന്നു.

    അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ജീ​പ്പി​ന്റെ ട​യ​റി​ൽ ഒ​ന്നു മു​ട്ടി​യു​രു​മ്മി. പി​ന്നെ നേ​രെ വ​രാ​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക്. കു​ട്ടി​ക്കു​റു​മ്പ​നെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് വേ​വ​ലാ​തി. കു​ട്ടി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം ക്ലാ​സി​ൽ ക​യ​റ്റി വാ​തി​ല​ട​ച്ചു. ഏ​റെ​നേ​രം വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി അ​ങ്ങ​നെ നി​ന്നു. ചെ​റു​തു​മ്പി​ക്കൈ​യാ​ൽ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​രി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി എ​ത്തി​യ വി​വ​രം നാ​ട്ടു​കാ​ർ വ​ന​പാ​ല​ക​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​രെ​ത്തി​യാ​ണ് കു​റു​മ്പ​നെ കാ​ടു​ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി അ​മ്മ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും വ​ന​പാ​ല​ക​ർ​ക്കും ശ്വാ​സം നേ​രെ​വീ​ണ​ത്. പ​ക്ഷേ, സ്കൂ​ളി​ലെ കു​റു​മ്പ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി കു​റെ​നേ​രം​കൂ​ടി അ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്ക​ണേ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഹം.

    TAGS:calfpulpallyKerala NewsLatest News
    News Summary - calf in Pulpally school
