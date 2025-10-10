Begin typing your search above and press return to search.
    10 Oct 2025 7:00 AM IST
    10 Oct 2025 7:00 AM IST

    റവന്യൂ-ധന കമ്മി കൂടി; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്​ കനത്തതെന്ന് സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ട്

    റവന്യൂ-ധന കമ്മി കൂടി; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്​ കനത്തതെന്ന് സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ട്
    മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​​ ക​ന​ത്ത​തെ​ന്ന് കം​പ്ട്രോ​ള​ർ ആ​ന്‍റ്​ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. റ​വ​ന്യൂ-​ധ​ന ക​മ്മി​ക​ൾ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും വ​ര​വും ചെ​ല​വും ത​മ്മി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​ന്ത​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്കം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ക​ട​മെ​ടു​ത്ത പ​ണം വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​സ്തി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും പ​ക​രം സാ​ധാ​ര​ണ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കും ക​ടം വീ​ട്ടാ​നു​മാ​ണ്​ ഉ​പയോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.അ​തേ​സ​മ​യം, മൊ​ത്തം ക​ടം സു​സ്ഥി​ര​ത കൈ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​ള​ർ​ച്ച നി​ര​ക്ക്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ്​ മൊ​ത്തം ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര​ത. ക​ടം, ബ​ജ​റ്റി​ന്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള ക​ട​മെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

    റ​വ​ന്യൂ ക​മ്മി 2022-23 ലെ 9226.28 ​കോ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 2023-24ൽ 18140.19 ​കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 96.61 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന. ധ​ന​ക​മ്മി​യാ​ക​ട്ടെ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ 25554. 54 കോ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 2023-24ൽ 34258.05 ​കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 34.06 ശ​ത​മാ​നം​ വ​ർ​ധ​ന. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി നി​ല​ർ​ത്താ​നും മു​ൻ​കാ​ല ബാ​ധ്യ​ത വീ​ട്ടാ​നു​മാ​ണ്​ റ​വ​ന്യൂ ചെ​ല​വ്​ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ സേ​വ​ന ശൃം​ഗ​ല​ക്കോ അ​ത്​ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്നും സി.​എ.​ജി. വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    കി​ഫ്​​ബി, പെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ വ​ഴി എ​ടു​ത്ത ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​എ.​ജി. നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റി​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​നം 2023-24ൽ 10634.46 ​കോ​ടി രൂ​പ ബ​ജ​റ്റി​ന്​ പു​റ​ത്ത്​ ക​ട​മെ​ടു​ത്ത കാ​ര്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഇ​ത് സ​ഞ്ചി​ത നി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ്​ വ​ഴി​യാ​ണ്​ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല​ധ​ന ചെ​ല​വ്​ വെ​റും 13584.45 കോ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ ആ​കെ ചെ​ല​വി​ന്‍റെ 8.52 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ലി​ശ, ശ​മ്പ​ളം, പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ ആ​കെ റ​വ​ന്യൂ​ചെ​ല​വി​ന്‍റെ 56.68 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം 6.48 ശ​ത​മാ​നം ക​ണ്ട്​ കു​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, മൊ​ത്തം ചെ​ല​വി​ൽ 0.48 ശ​ത​മ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി. ബ​ജ​റ്റി​ന്​ പു​റ​ത്തെ ക​മെ​ടു​പ്പ്​ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ത്തം ബാ​ധ്യ​ത ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി​യു​ടെ 37.84 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സി.​എ.​ജി. റി​പ്പേ​ർ​ട്ടി​ലെ നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വി​യോ​ജി​ച്ചു. ഇ​വ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള​ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക​സ്മി​ക ബാ​ധ്യ​ത മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും​ സ​ഭ​യി​ൽ വ​ച്ച കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

