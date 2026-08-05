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    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 6:00 AM IST

    വ്യാപാരികൾക്കുളള ധനസഹായം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ; നഷ്ടം നേരിൽ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

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    വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ അ​പ്പ​ർ​കു​ട്ട​നാ​ട്. ച​ക്കു​ള​ത്തു​കാ​വ്​ ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യു​​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി. ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു കു​റ​വു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മ​ണി​യോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ പി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​ഡി റ​സ്​​റ്റ്​ ഹൗ​സി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ന്ത്രി പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ്, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി, സി.​വി. ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​​​​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ സാ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ആ​റ​ന്മു​ള പ​ര​മൂ​ട്ടി​ൽ​പ​ടി​യി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ​മു​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പി​ന്നീ​ട്​ മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യം നാ​ശം വി​ത​ച്ച റാ​ന്നി​യി​ൽ എ​ത്തി. എം.​എ​സ് ​ഹ​യ​ർ​ സെ​ക്ക​ണ്ട​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​വേ​ദ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. റാ​ന്നി​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ എം.​എ​ൽ.​എ പ​ഴകു​ളം മ​ധു പ്ര​േ​ത്യ​ക​മാ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​രു​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ സ​ഹാ​യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​ള​യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന തി​രു​വ​ല്ല തി​രു​മൂ​ല​പു​ര​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ ക​ണ്ട്​ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത​രെ കാ​ണാ​ൻ എ​ത്താ​തെ വി​രു​ന്നി​ന്​ പോ​യെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടി പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. പ്ര​ള​യം അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മ​ന്ത്രി​മാ​രെ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു അ​യ​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, സി.​പി.​എം പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നദികളിലെ മണൽ നീക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി കു​റ​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന​ദി​ക​ളി​ലും ഡാ​മു​ക​ളി​ലും അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ മ​ണ​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​​തെ പോ​യ​താ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. കാ​ർ​ഷി​ക നാ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​വും ഇ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

    മ​റ്റ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ദു​ര​ന്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ സം​വി​ധാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൈ​ല​റ്റ്​ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​തീ​വ്ര മ​ഴ​യാ​ണ്​ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്​ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യ​ത്. ആ​ളു​ക​ളെ മാ​റ്റാ​ൻ പോ​ലും സ​മ​യം കി​ട്ടി​യി​ല്ല. വ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ര​ണ്ട്​ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ കു​റ​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​​തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:PathanamthittaFloodChief Minister visitVD SatheesanKerala
    News Summary - നഷ്ടം നേരിൽ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി
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