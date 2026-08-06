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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 9:44 AM IST

    മന്ത്രിമാരോട് തുല്യമായ പദവികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും; കാബിനറ്റ് പദവി ചെറുതല്ല!

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ മന്ത്രിമാരല്ലെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരവും ഔദ്യോഗികവുമായ വിവിധ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ അതേ പദവിയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ്, ഡൽഹിയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, ഭരണപരിഷ്കാര കമീഷൻ അധ്യക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹമായിട്ടുള്ളത്.

    പ്രധാന സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

    ശമ്പളവും അലവൻസുകളും

    സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്ക് സമാനമായ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. ഡി.എ (ഡിയർനസ് അലവൻസ്), മണ്ഡലം/പ്രത്യേക അലവൻസുകൾ, യാത്രാ അലവൻസ് എന്നിവ കൃത്യമായ പ്രതിമാസ ഇടവേളകളിൽ ലഭിക്കുന്നു.

    ഔദ്യോഗിക വസതിയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും

    സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് സൗജന്യമായ ഔദ്യോഗിക മന്ദിരം അല്ലെങ്കിൽ വസതി. വസതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് വഹിക്കുന്നു.

    ഔദ്യോഗിക വാഹനവും ഇന്ധനവും

    ഗവൺമെന്റ് വക അത്യാധുനിക ഔദ്യോഗിക വാഹനം. പേഴ്സണൽ ഡ്രൈവർ സേവനവും ആവശ്യമായ ഇന്ധനച്ചെലവുകളും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നു.

    പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ്

    ഓഫിസ് കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക സഹായങ്ങൾക്കുമായി സർക്കാറിന്റെ ചെലവിൽ പ്രത്യേക പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം (പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രസ് സെക്രട്ടറി, പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അറ്റൻഡന്റ് തുടങ്ങിയവർ). ഇവർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളവും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു.

    മെഡിക്കൽ & യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ

    ഉന്നതതലത്തിലുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റും. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള എയർ/ട്രെയിൻ യാത്രകൾക്ക് സൗജന്യ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്/ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റുകൾ.

    പ്രോട്ടോക്കോളും സെക്യൂരിറ്റിയും

    ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് തുല്യമായ ഉയർന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ റാങ്ക്. 24 മണിക്കൂറും ആവശ്യമായ പൊലീസ് സുരക്ഷയും (ഗാർഡ്/എസ്കോർട്ട് സൗകര്യം) ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    പശ്ചാത്തലവും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും

    കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ മന്ത്രിപദവിക്ക് തുല്യമായ കാബിനറ്റ് പദവികൾ നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിവിധ മുന്നണി സർക്കാറുകൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല പ്രമുഖർക്കും ഇത്തരം പദവികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വലിയ തോതിൽ പൊതുശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

    പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പോലുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ പദവികൾക്ക് പുറമെ, ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പോലെയുള്ള പദവികൾക്ക് കാബിനറ്റ് റാങ്ക് നൽകുന്നത് പൊതുഖജനാവിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തുന്നുവെന്ന വിമർശനം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നിരന്തരം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്.

    ഇത്തരം പദവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ മുൻ മന്ത്രിയും നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവുമായിരുന്ന ഡോ. എം.കെ. മുനീറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ലീഗ് നിയമസഭാ കക്ഷി ഉപനേതാവ്, മുൻ പൊതുമരാമത്ത്, പഞ്ചായത്ത്, സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാബിനറ്റ് പദവികളും മന്ത്രിസഭാ സംവിധാനങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിയമസഭക്കുള്ളിലും പുറത്തും ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. മന്ത്രിമാർക്കും കാബിനറ്റ് റാങ്ക് പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുർവിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിലും പൊതുവേദികളിലും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദവികളുടെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകാറുണ്ട്.

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    TAGS:ministersGovernment of KeralaCabinet rankbenefitsLatest News
    News Summary - മന്ത്രിമാരോട് തുല്യമായ പദവികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും; കാബിനറ്റ് പദവി ചെറുതല്ല!
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