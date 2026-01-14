Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Jan 2026 4:18 PM IST
    Updated On
    14 Jan 2026 4:18 PM IST

    കായികരംഗത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് നിയമനവും പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമാണത്തിന് സഹായവും

    Kerala Cabinet
    തിരുവനന്തപുരം: കായിക താരങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ 26 എൻ.ജെ.ഡി. ഒഴിവുകളിൽ, കായികരംഗത്ത് നിന്നും വിരമിച്ച 20 പേരെ റെഗുലർ ഒഴിവുകളിലും (നിലവിലുള്ളതോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ) കായികരംഗത്ത് തുടരുന്ന ആറു പേരെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ അതത് താലൂക്ക് ഓഫിസുകളിൽ സൂപ്പർന്യൂമററി തസ്തികകളിലും നിയമിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭ യോഗം അനുമതി നൽകി.

    അതോടൊപ്പം, 2018 പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഫൗ​ണ്ടേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനയില്‍ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തുക അനുവദിക്കും. 18,40,000 രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് അനുമതി നല്‍കി.

    TAGS:kerala cabinetcabinet meeting decisionsLatest NewsKerala
