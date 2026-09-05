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    വികസനത്തിന്​ നവദിശ നിർണയിച്ച്​​ മന്ത്രിസഭ സംഗമത്തിന് സമാപനം

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    വികസനത്തിന്​ നവദിശ നിർണയിച്ച്​​ മന്ത്രിസഭ സംഗമത്തിന് സമാപനം
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റീ ​ഇ​മാ​ജി​നി​ങ് കേ​ര​ളം’ നേ​തൃ​ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യ്ക്കി​ടെ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ഐ.​ഐ.​എം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. ദേ​ബാ​ശി​ഷ് ചാ​റ്റ​ർ​ജി​ക്കും ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു

     -പി. ​അ​ഭി​ജി​ത്ത്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​തി​യ വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ദ്വി​ദി​ന ‘റീ ​ഇ​മാ​ജി​നി​ങ് കേ​ര​ളം’ നേ​തൃ​ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​ഴു​സ​മ​യ​വും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, ധ​ന​കാ​ര്യ സു​സ്ഥി​ര​ത, ആ​രോ​ഗ്യ-​ക്ഷേ​മം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​രോ​ധം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​നം, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പു​തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും ജ​ന​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വും ഭാ​വി​യെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും സം​ഗ​മം വേ​ദി​യാ​യി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച സി​ൽ​വ​ർ ഇ​ക്കോ​ണ​മി മി​ഷ​ൻ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ധ​ന​കാ​ര്യ അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​വും നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന​വും, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ മാ​റ്റ​ൽ, ത​ല​മു​റ​മാ​റ്റം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തെ ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ്ര​ഫ. ദീ​പ സേ​തി​യും പ്ര​ഫ. പ്രി​യ നാ​യ​ർ രാ​ജീ​വും സി​ൽ​വ​ർ ഇ​ക്കോ​ണ​മി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സെ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ധ​ന​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ഫ. മൃ​ദു​ൽ കെ. ​സ​ഗ്ഗ​റും പ്ര​ഫ. വി​പി​ൻ പി. ​വീ​റ്റി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​വും നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സെ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​ഫ. ആ​ശു​തോ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ, പ്ര​ഫ. നൈ​സി​ൽ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ സെ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​ഫ. എ​സ്. ശ്രീ​ജേ​ഷ്, പ്ര​ഫ. എം. ​ദേ​വ​പ്ര​സാ​ദ്, പ്ര​ഫ. അ​ങ്കൂ​ർ ജെ​യി​ൻ, പ്ര​ഫ. ശി​ൽ​പ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ല​മു​റ​മാ​റ്റ​വും കേ​ര​ള​ത്തെ ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സാ​ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​ഷ​നി​ൽ ഐ.​ഐ.​എം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. ദേ​ബാ​ഷി​സ് ചാ​റ്റ​ർ​ജി, പ്ര​ഫ. അ​ന​ന്ത​കു​ട്ട​ൻ ബി. ​ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ഫ. രാ​ജേ​ഷ് എ​സ്. ഉ​പാ​ധ്യാ​യു​ല, പ്ര​ഫ. എ​സ്. ഗ്ലാ​ഡി​സ്, പ്ര​ഫ. ധ​രു​ൺ കാ​ശി​ലിം​ഗം, പ്ര​ഫ. ഐ​ശ്വ​ര്യ രാ​മ​സു​ന്ദ​രം എ​ന്നി​വ​ർ സെ​ഷ​ൻ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​മ്പ​സി​ലെ അ​ർ​ജു​ന​പ​ഥി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ സെ​ഷ​നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കാ​മ്പ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ശോ​ക വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ന​ട്ടു. ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക​ക​ത്തെ പ​രാ​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള ഗു​രു​കു​ലം ക്ലാ​സ് മു​റി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ഐ.​ഐ.​എം ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Cabinet Conclave Concludes After Charting a New Direction for Development
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