‘ബൈപാർജോയ്’ അതിശക്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി; കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം മഴ കനക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനു മുകളിൽ ‘ബൈപാർജോയ്’ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു.കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ വ്യാപകമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. ‍‍ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, വടക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാള്‍ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ദുർബലമായി.

ജൂൺ പതിനഞ്ചോടു കൂടി ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര– കച്ച് മേഖലയിലേക്കു ബൈപാർജോയ് പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത മൂന്ന്-നാല് ദിവസങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 160 കി.മീറ്റർ വരെയെത്തുമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മിന്നലുണ്ടായേക്കും. സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച് തീരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച വരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരത്തെ എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചു.

കാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് നിന്ന് 500 കി.മീ അകലെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ മുംബൈയിലുൾപ്പെടെ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സിന്ധിലെയും ബലൂചിസ്ഥാനിലെയും അധികൃതരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പാകിസ്താൻ സർക്കാറും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

Byparjoy' becomes super cyclone; It will rain in Kerala for five days