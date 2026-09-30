Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതിന് ആത്മവിശ്വാസം, ഭരണത്തിന് സമ്മിശ്ര മാർക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതിന് ആത്മവിശ്വാസം, ഭരണത്തിന് സമ്മിശ്ര മാർക്ക്
    cancel
    camera_alt

    കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ കുറ്റിച്ചിറ ഡിവിഷന്‍ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ഫർസീനയെ എടുത്തുയർത്തി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ -പി. സന്ദീപ്

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിയമസഭയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റ എൽ.ഡി.എഫിന് നേട്ടവും ആത്മവിശ്വാസവുമേകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്‍റെ നാല് മാസത്തെ ഭരണനയങ്ങളിൽ ജനം സമ്മിശ്രമായി പ്രതികരിച്ചുവെന്നതും വ്യക്തമാകുന്നു. മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ കണക്കിൽ 38ൽ 19ഉം നേടിയ യു.ഡി.ഫിന് ആശ്വസിക്കാം.

    അതേസമയം തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 22 സീറ്റുകളാണ് 19ലേക്ക് കുറഞ്ഞതെന്നതും എം.എൽ.എമാരാകുന്നതിനായി രാജിവെച്ച രണ്ട് തദ്ദേശ സീറ്റുകൾ എൽ.ഡി.എഫ് കയ്യടിക്കിയെന്നതും യു.ഡി.എഫിന് പരിക്കാണ്. ഏഴ് സീറ്റ് എൽ.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നാല് സീറ്റുകളാണ് യു.ഡി.എഫ് എതിരാളികളിൽനിന്ന് സ്വന്തമാക്കാനായത്. കോൺഗ്രസിനാകെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ ചിറയിൻകീഴിലെ കയ്യാങ്കളിയിൽ ജനം തിരിഞ്ഞുകുത്തിയെന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ട് തദ്ദേശ സീറ്റുകളും കൈവിട്ടത് അടിവരയിടുന്നു. അതേസമയം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേവലം നാല് മാസം തികക്കുന്ന സർക്കാറിനുള്ള സമഗ്രമായ മാർക്കിടലാണെന്നോ ഭരണവിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്നതിനോ തെളിവായി പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ശക്തമായ തരംഗം താഴേത്തട്ടിൽ അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും പറയാനാകില്ല.

    എൽ.ഡി.എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വോട്ടർമാർ ഇടതുപക്ഷത്തെ പൂർണമായും കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും, സർക്കാർ വീഴ്ചകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായി തുറന്നുകാട്ടിയാൽ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു. തെറ്റുതിരുത്തൽ നീക്കങ്ങളെ ജനം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നതും സി.പി.എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മുൻനിർത്തി സ്ഥാപിക്കുന്നു.

    പ്രിയദർശിനിയും ഓപറേഷൻ തൂഫാനും വയോജന വകുപ്പും ആശമാരുടെ വേതന വർധനവുമടക്കം നാല് മാസത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാണ് യു.ഡി.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. പവർകട്ട് ഉൾപ്പെടെ ജനം നേർക്കുനേർ അനുഭവിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളടക്കം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാക്കിയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് പ്രചാരണം. 38 വാർഡുകളിൽ ഒന്നിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി.ജെ.പി നേരിടുന്ന കടുത്ത സംഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധിയെയും സ്വീകാര്യതയില്ലായ്മയെയും തുറന്നുകാട്ടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - By-election results
    Next Story
    X