Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    7 Dec 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 10:55 PM IST

    ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘം വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം: നടുക്കം മാറാതെ കാളികാവ്

    ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘം വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം: നടുക്കം മാറാതെ കാളികാവ്
    കാ​ളി​കാ​വ്: ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘം തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വ്യ​വ​സാ​യി വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ടു​ക്കം മാ​റാ​തെ ജ​ൻ​മ​നാ​ട്. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വി​വ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ കാ​ളി​കാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൂ​ങ്ങോ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടും​ബ​വും നാ​ട്ടു​കാ​രും ന​ടു​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​റി​യു​ന്ന​ത് വ​രെ ആ​ധി നി​ല​നി​ന്നു.

    ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ വെ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ കൊ​ണ്ട് കാ​ന​ഡ​യി​ലു​ള്ള മ​ക​ന് 70 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​പ്പി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മ​ക​ന് അ​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ്ര​ധാ​ന ഷെ​യ​ര്‍ ഹോ​ള്‍ഡ​റാ​യ നീ​ല​ഗി​രി​യി​ലെ കോ​ള​ജു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​വാം ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്നും ചി​ല​രെ സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു.

