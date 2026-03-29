    Kerala
    Posted On
    date_range 29 March 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    29 March 2026 10:24 PM IST

    പ്രവാസി വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്: തെളിവെടുപ്പ് തുടങ്ങി

    മ​ല​പ്പു​റം പൂ​ങ്ങോ​ട് പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സി​യാ​സി​നെ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ മ​ക​ൻ മ​ല​പ്പു​റം പൂ​ങ്ങോ​ട് പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സി​യാ​സി​നെ​യാ​ണ് (54) പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് കൂ​റ്റ​നാ​ട്-​ചെ​റു​തു​രു​ത്തി റോ​ഡി​ൽ തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് കോ​ഴി​ക്കാ​ട്ടി​രി പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി മ​റ്റൊ​രു കാ​റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ത്തി​യ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​മാ​ണ് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ മൊ​ഴി പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ് ജി​ല്ല​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളെ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും മു​ഖ്യ പ്ര​തി സി​യാ​സി​ലേ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്തി​യ​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ത​നി​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ സി​യാ​സ് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യും തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ത​ന്ത്ര​പൂ​ര്‍വം ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ട​വ​ണ്ണ​യി​ല്‍ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ല്‍ നോ​മ്പു​തു​റ​ക്ക് എ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ല ബി​സി​ന​സു​ക​ളും നോ​ക്കി​ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് സി​യാ​സ്. ഇ​തി​നി​ടെ സി​യാ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ 72കാ​ര​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​യാ​ളെ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സി​യാ​സി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം നി​ല​ക്കു​ക​യും ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന്റെ പ​ക വീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി വ​ലി​യൊ​രു തു​ക മോ​ച​ന​ദ്ര​വ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സൗ​ദി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ആ​ശു​പ​ത്രി ശ്യം​ഖ​ല​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:KidnappedBusinessmanKerala Polieevidence
    News Summary - Expatriate businessman's kidnapping case: Evidence collection begins
