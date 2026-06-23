Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമട്ടന്നൂരിൽ ഉംറ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 7:39 AM IST

    മട്ടന്നൂരിൽ ഉംറ തീർഥാടകരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

    text_fields
    bookmark_border
    മട്ടന്നൂരിൽ ഉംറ തീർഥാടകരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
    cancel

    കണ്ണൂർ: മട്ടന്നൂർ ശിവപുരത്ത് ഉംറ തീർഥാടകരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് യാത്രക്കാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. തീപിടിത്തുണ്ടായ ഉടൻ എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ബസിനു പുറത്തിറക്കിയതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി.

    തീപിടിത്തത്തിൽ ബസ് പൂർണമായും കത്തിയമർന്നു. സമീപത്തെ കടയിലേക്ക് തീപടർന്ന് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ജനവാസ മേഖലയിൽ ബസിന് തീപിടിച്ചത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ ഗതിയിലായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mattannurBus firekannurFire Incidents
    News Summary - bus caught fire in mattannur
    Similar News
    Next Story
    X