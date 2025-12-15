Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Dec 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 10:54 PM IST

    മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ് കത്തിനശിച്ചു

    മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ് കത്തിനശിച്ചു
    മാ​ക്കൂ​ട്ടം ചു​ര​ത്തി​ൽ കത്തിനശിച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ്

    ഇ​രി​ട്ടി: മാ​ക്കൂ​ട്ടം ചു​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കി വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. അ​പ​ക​ട സ​മ​യ​ത്ത് ബ​സി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റും സ​ഹാ​യി​യും മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഇ​വ​ർ ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. വീ​രാ​ജ്പേ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രി​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സാ​ണ് ചു​ര​ത്തി​ലെ ഹ​നു​മാ​ൻ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ച് ക​ത്തി​യ​ത്. മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​രാ​ജ്പേ​ട്ട​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു ബ​സ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു ബ​സി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റോ​ടെ ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ള​വി​ൽ വെ​ച്ച് തീ​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​ർ ക​ള​റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീ​ർ, സ​ഹാ​യി മാ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​സി​ന്റെ പി​റ​കി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്തോ പൊ​ട്ടി​യ​താ​യി കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ഉ​ട​ൻ തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ ഷ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ളോ​ട് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ബ​സ് ക​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​രി​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഗോ​ണി​ക്കു​പ്പ​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ബ​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നീ​ർ​വേ​ലി സ്വ​ദേ​ശി പി.​കെ. ജം​ഷീ​റാ​ണ് ബ​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ൻ. ബ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​ട​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​ണ​വും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​സ് ക​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ക്കൂ​ട്ടം ചു​രം പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രി​ട്ടി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ നി​ല​യം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​വി​ജീ​ഷ്, ലീ​ഡി​ങ് ഫ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ മ​ത്താ​യി, ഫ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യ കെ. ​സ​ജീ​ഷ്, ആ​ഷി​ഷ്, ബെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​രും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 35 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

