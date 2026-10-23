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    പാര്‍ക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ബസ് കത്തിനശിച്ചു

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    പാര്‍ക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ബസ് കത്തിനശിച്ചു
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    അ​ല്ല​പ്ര തോ​ട്ട​പാ​ടം ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യ ബ​സ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വെ​ങ്ങോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ തോ​ട്ട​പാ​ടം ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ലെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​നാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. വെ​ങ്ങോ​ല ചി​ര​പു​റ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ സി.​വി തോ​മ​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള പ​ഞ്ച​മി ബ​സാ​ണ് അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യ​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബ​സി​ല്‍ തീ ​ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ മ​ള്‍ട്ടി ടാ​ങ്ക് യൂ​നി​റ്റ് വാ​ഹ​ന​വും വാ​ട്ട​ര്‍ ലോ​റി​യും ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ എ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു. ബ​സി​ന്റെ അ​ക​വും മു​ന്‍ഭാ​ഗ​വും പി​ന്‍ഭാ​ഗ​വും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി അ​ഞ്ച് ബ​സു​ക​ള്‍കൂ​ടി പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി തീ ​അ​ണ​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ ബ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​യി. ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ല്‍ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണോ എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Bus catches fire in parking lot
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