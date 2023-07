മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു; ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി: എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ യാ​റ​ത്തും​പ​ടി​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി. ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ൻ റോ​ഡി​ലു​ള്ള ചു​ട​ല​ക്ക​ണ്ടി ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ത​ർ​ക്കം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കു​റ്റി​കു​ട്ടി​യു​ടെ (95) മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​രീ​ക്കാ​ട്ട് മാ​ട് കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ളും പു​തി​യ​ങ്ങാ​ട്ട് നെ​ടു​ങ്ങാ​ട് കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​റ്റി​കു​ട്ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രാ​യ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി സി.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും കു​റ്റി​കു​ട്ടി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ചു​ട​ല​ക്ക​ണ്ടി ശ്‌​മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രു​ടേ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 50 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് യാ​ര​ത്തും​പ​ടി​യി​ലെ അ​ന്തി​യൂ​ർ പോ​ക്കാ​ട്ട് അ​ബ്ദു​ള്ള​കു​ട്ടി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് 20 സെ​ന്റ് ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

Burial of the body was prevented; Conflict between the two factions