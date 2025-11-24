Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    24 Nov 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 11:17 PM IST

    കൊച്ചിയിലെത്തിയ ബണ്ടി ചോറിനെ ​കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്​ വിട്ടയച്ചു

    കൊച്ചിയിലെത്തിയ ബണ്ടി ചോറിനെ ​കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്​ വിട്ടയച്ചു
    ബ​ണ്ടി ചോ​ർ 

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ മോ​ഷ്ടാ​വ്​ ബ​ണ്ടി ചോ​റി​നെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ട്രെ​യി​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​​ഴാ​ണ്​ ബ​ണ്ടി ചോ​ർ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​നെ എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്ത്​ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. സം​ശ​യാ​സ്​​പ​ദ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പി​ന്നീ​ട്​ വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    തൃ​ശൂ​രി​ലെ ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ബി.​എ. ആ​ളൂ​രി​നെ കാ​ണാ​നാ​ണ്​ എ​ത്തി​യ​ത​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ആ​ളൂ​ർ മ​രി​ച്ച​ത​റി​യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു വ​ര​വ്. ഈ ​കേ​സി​ൽ ഇ​യാ​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ബാ​ഗും വി​ട്ടു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. മു​ൻ​ക​രു​ത​ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു ബാ​ഗ്​ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ശ​യി​ക്ക​ത്ത​ക്ക സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ണ്ടി ചോ​റി​നെ മു​മ്പ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ​ഹൈ​ടെ​ക്​ മോ​ഷ്ടാ​വാ​യി​ കു​പ്ര​സി​ദ്ധി നേ​ടി​യ ഇ​യാ​ൾ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​വ​ര്‍ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2013 ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ര​പ്പാ​ല​ത്ത്​ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 28 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന കാ​റും ലാ​പ്ടോ​പ്പും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ ക​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സി​ൽ പു​ണെ​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ ബ​ണ്ടി ചോ​ർ പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് 2023ലാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    News Summary - Bunty Chor taken into custody and released
