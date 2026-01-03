Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ആശങ്ക ഇരട്ടിയായി; സംസ്ഥാനത്ത്​ കെട്ടിട നമ്പറുകളും മാറുന്നു, പൊതുജനങ്ങൾ രേഖകൾ തിരു​ത്തേണ്ടിവരും

    ആശങ്ക ഇരട്ടിയായി; സംസ്ഥാനത്ത്​ കെട്ടിട നമ്പറുകളും മാറുന്നു, പൊതുജനങ്ങൾ രേഖകൾ തിരു​ത്തേണ്ടിവരും
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഡ്​ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​ങ്ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ മാ​റ്റ​മാ​ണ്. അ​ത്​ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്​ വ​സ്തു​ത. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​റെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ ഉ​ട​ൻ മാ​റും. ഇ​തി​ൽ 1.10 കോ​ടി വീ​ടു​ക​ളും അ​പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ്. 46 ല​ക്ഷം വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള​വ​യും. ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​റെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ മാ​റു​മ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തി​രി​ച്ചറി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​താ​ണ്​ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ഈ ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക്​ രേ​ഖ​ക​ൾ മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ൾ, താ​മ​സ ഇ​ത​ര- വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സി​നും മ​റ്റു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഡി.​ജി പി​ൻ (ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി) പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ന​മ്പ​ർ എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഭാ​വി​യി​ൽ ഡി.​ജി പി​ൻ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന കെ-​സ്മാ​ർ​ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ വാ​ർ​ഡ് മാ​റി​യ​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ത​ത് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​ത്​ കെ- ​സ്മാ​ർ​ട് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ കെ​ട്ടി​ട​മെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ 1/1 എ​ന്ന മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഡി​നെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള​ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​ര​മാ​വ​ധി നാ​ല​ക്കം വ​രെ ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​ണ്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തും പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​തും.

    News Summary - Building numbers changing, public may have to correct their records
