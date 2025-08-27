Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:05 PM IST

    ബിൽഡർ കരാർ ലംഘിച്ചു; ഫ്ലാറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഉടമക്ക്​ കൈമാറി

    Flat
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊച്ചി: കരാർ കാലയളവിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്ന ഫ്ലാറ്റ്, ബിൽഡറിൽനിന്ന്​ പിടിച്ചെടുത്ത് ഉടമകൾക്ക്​ കൈമാറി കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (കെ-റെറ). ഗാലക്സി ഹോംസ് എന്ന കമ്പനി എളംകുളം ചിലവന്നൂരിൽ നിർമിച്ച ഗാലക്സി ബ്രിജ്‌വുഡ് അപ്പാർട്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ 10 വർഷം മുമ്പ്​ പരാതിക്കാർ ബുക്ക്​ ചെയ്ത മൂന്ന്​ ബെഡ് റൂം ഫ്ലാറ്റും പാർക്കിങ് സ്ഥലവുമാണ് ഏറ്റെടുത്ത്​ കൈമാറിയത്.

    റെറയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ്​ ബിൽഡറിൽനിന്ന്​ ഫ്ലാറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഉടമകൾക്ക്​ കൈമാറുന്നത്. റെറക്ക്​ സ്വന്തം ഉത്തരവുകൾ നേരിട്ട്​ നടപ്പാക്കാമെന്നും എക്സിക്യൂഷൻ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ നടപടിയാണിത്.

    തൃശൂർ സ്വദേശിനി രമ്യ രവീന്ദ്രൻ, ഭർത്താവ് അഞ്ചൽ സ്വദേശി എം.ആർ.ഹരികുമാർ എന്നിവർ അഡ്വ.ഹരീഷ് വാസുദേവൻ മുഖേന നൽകിയ പരാതിയിലാണ്​ നടപടി. റെറയുടെ ഉത്തരവുകൾ തുടർച്ചയായി പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഏറ്റെടുക്കലിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

    ബിൽഡറോട് ഹാജരായി ഫ്ലാറ്റിന്റെ താക്കോൽ നേരിട്ട്​ കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും എത്താതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന്​ വാതിലിന്റെ പൂട്ട്​ തകർത്ത് ഉള്ളിൽകടന്ന്​ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. നിർമാണം വൈകിപ്പിച്ച കാലയളവ്​ കണക്കാക്കി പരാതിക്കാർക്ക്​ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ റെറ 2024ൽ നൽകിയ ഉത്തരവും ബിൽഡർ പാലിച്ചിരുന്നില്ല.

    flatbuilderKochi Flat
