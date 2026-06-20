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    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 10:45 PM IST

    പദ്ധതികൾ കല്ലിലും കടലാസിലും മാത്രമാകും -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

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    പദ്ധതികൾ കല്ലിലും കടലാസിലും മാത്രമാകും -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​മ്പ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നി​നും പ​ണം നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ല്ലി​ലും ക​ട​ലാ​സി​ലും മാ​ത്ര​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ. സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ബ​ജ​റ്റ്. ബ​ജ​റ്റി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് എ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ണ​മെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം 2.0 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കാ​ശ​വും ഭൂ​മി​യും ക​ട​ലു​മെ​ല്ലാം വി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പോ​യ​ത് എ​ന്തി​നെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഏ​താ​ണ്ട് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന ഒ​ന്നാം ബ​ജ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ല. വ​യോ​ജ​ന വ​കു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വാ​ണ് വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​ക നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ചും മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ല. ജെ​ൻ-​സി എ​ന്ന പേ​ര​ല്ലാ​തെ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നും ബ​ജ​റ്റി​ലി​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ യൂ​ടേ​ൺ അ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്-​എം.​വി ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:budgetcriticismAnnouncementCPMM.V. Govindan
    News Summary - Plans will only be in stone and paper - M.V. Govindan
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