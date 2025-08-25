Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൈകൾ കെട്ടിയിട്ട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:47 PM IST

    കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റനേറ്റര്‍ ഘടിപ്പിച്ച മൊബൈല്‍ വായില്‍ തിരുകി; ദര്‍ഷിത കൊല്ലപ്പെട്ടത് താടിയെല്ലും മുഖവുമടക്കം തകര്‍ന്ന്...

    text_fields
    bookmark_border
    മൊ​ബൈ​ല്‍ ചാ​ര്‍ജ​ര്‍ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് മ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു
    Siddharaju
    cancel
    camera_alt

    സി​ദ്ധ​രാ​ജു

    ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍: ക​ര്‍ണാ​ട​ക ഹു​ന്‍സൂ​ര്‍ സാ​ലി​ഗ്രാ​മി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കൂ​ര്‍ ക​ല്യാ​ട് ചു​ങ്ക​സ്ഥാ​നം സ്വ​ദേ​ശി എ.​പി. സു​ഭാ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ദ​ര്‍ഷി​ത​യെ (22) കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി. ഡി​റ്റ​നേ​റ്റ​ര്‍ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫോ​ണ്‍ വാ​യി​ല്‍ തി​രു​കി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​പ്പി​​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​തി മൈ​സൂ​രു പെ​രി​യ​പ​ട്ട​ണം സ്വ​ദേ​ശി സി​ദ്ധ​രാ​ജു (21) ചെ​യ്ത​ത്.

    സി​ദ്ധ​രാ​ജു​വി​ന്റെ പ്രേ​ര​ണ​യെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഭ​ര്‍തൃ​വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് 30 പ​വ​നും നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി ദ​ര്‍ഷി​ത നാ​ടു​വി​ട്ട​ത്. ദ​ര്‍ഷി​ത​യു​ടെ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് സു​ഭാ​ഷ് വി​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 22ന് ​രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ക​ല്യാ​ട്ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് ഹു​ന്‍സൂ​ര്‍ ബി​ലി​ക്ക​രെ​യി​ലെ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട​ര വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ദ​ര്‍ഷി​ത പോ​യ​ത്. അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്ന കാ​ര്യം ഭ​ര്‍തൃ​മാ​താ​വി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സി​ദ്ധ​രാ​ജു ദ​ര്‍ഷി​ത​യി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​യ്പ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന 80,000 രൂ​പ, ഭ​ര്‍ത്താ​വ് നാ​ട്ടി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ദ​ര്‍ഷി​ത തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ. ഇ​തോ​ടെ ദ​ര്‍ഷി​ത​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി അ​വ​രു​ടെ പ​ണ​വും സ്വ​ര്‍ണ​വും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ സി​ദ്ധ​രാ​ജു പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ഗ​മ​നം. മ​ക​ളെ വീ​ട്ടി​ലാ​ക്കി പോ​യ ദ​ര്‍ഷി​ത പി​റ്റേ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ സി​ദ്ധ​രാ​ജു​വി​നൊ​പ്പം സാ​ലി​ഗ്രാ​മി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ മു​റി​യെ​ടു​ത്തു. മു​റി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​ജു പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​ശേ​ഷം പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​തി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ദ​ര്‍ഷി​ത മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. മൊ​ബൈ​ല്‍ ചാ​ര്‍ജ​ര്‍ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചാ​ണ് മ​ര​ണ​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ദ​ര്‍ഷി​ത​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​മെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ സി​ദ്ധ​രാ​ജു ശ്ര​മി​ച്ചു.

    സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ലോ​ഡ്ജ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഇ​യാ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ലാ​ണ് ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ ചു​രു​ള​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ലോ​ഡ്ജി​ലെ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ​യു​ട​ന്‍ സി​ദ്ധ​രാ​ജു ക​ഴു​ത്തു​ഞെ​രി​ച്ച് ദ​ര്‍ഷി​ത​യെ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ക്കി കൈ ​ര​ണ്ടും കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഡി​റ്റ​നേ​റ്റ​ര്‍ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ വാ​യി​ല്‍ തി​രു​കി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണി​ന്റെ വ​യ​ര്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ്ല​ഗി​ല്‍ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന്റെ സ്വി​ച്ചി​ട്ട​യു​ട​ന്‍ സി​ദ്ധ​രാ​ജു പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യും ഡി​റ്റ​നേ​റ്റ​ര്‍ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് താ​ടി​യെ​ല്ലും മു​ഖ​വു​മ​ട​ക്കം ത​ക​ര്‍ന്ന് ദ​ര്‍ഷി​ത കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹാ​ര്‍ഡ് വെ​യ​ര്‍ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ഷോ​പ്പി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് സി​ദ്ധ​രാ​ജു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:brutal murderMurder Case
    News Summary - brutal murder - man put phone with detonator in woman's mouth
    Similar News
    Next Story
    X