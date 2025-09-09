Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 12:05 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:14 AM IST

    'മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാറക്കുളത്തിൽ തള്ളും, ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ കേസെടുക്കും, മേശയുടെ മേൽ കിടത്തി വടികൊണ്ട് കാൽപത്തിയിലും തുടയിലും അടിച്ചു'; ജോലിക്ക് പോകാനാകാതെ യുവാവ്

    മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാറക്കുളത്തിൽ തള്ളും, ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ കേസെടുക്കും, മേശയുടെ മേൽ കിടത്തി വടികൊണ്ട് കാൽപത്തിയിലും തുടയിലും അടിച്ചു; ജോലിക്ക് പോകാനാകാതെ യുവാവ്
    പൊലീസിന്റെ ക്രൂര മർദനത്തിന് ഇരയായ ഹ​രീ​ഷ്

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പ​ള്ളി​ക്ക​ലി​ൽ ​പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക്രൂ​ര മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ യു​വാ​വ്​ ജോ​ലി​ചെ​യ്ത് കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ല​യി​ലെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി. പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ഗി​രീ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ ഹ​രീ​ഷി​ന് (38) ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​ണ് മ​ർ​ദ​നമേ​റ്റ​ത്.

    ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ വ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ന്ന​ത്തെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര എ​സ്.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി. സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റി​ൽ ഹ​രീ​ഷി​നെ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ​മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത 10ന്​ ​ഹ​രീ​ഷി​നെ ക​ല​ക്ട​ർ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നാ​യി വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​മാ​റാ​നാ​യി ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം പേ​ടി​ച്ചാ​ണ് കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​രീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹ​രീ​ഷ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​വെ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച്​ എ​തി​രെ വ​ന്ന ​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് സൈ​ഡ് ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യ ശേ​ഷം തി​രി​കെ ഇ​ഞ്ചാ​ക്കാ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി​യ ഹ​രീ​ഷി​നെ എ​സ്.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. പെ​രും​കു​ളം, പൂ​വ​റ്റൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്​​ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ത്രി 10ഓ​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ​വ​ച്ചും മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി യു​വാ​വ് പ​റ​യു​ന്നു. മേ​ശ​യു​ടെ മേ​ൽ കി​ട​ത്തി വ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ൽ​പ​ത്തി​യി​ലും തു​ട​യി​ലും അ​ടി​ച്ചു.

    കാ​ൽ​പ​ത്തി​യി​ൽ 50 ഓ​ളം അ​ടി അ​ടി​ച്ചു. മ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പാ​റ​ക്കു​ള​ത്തി​ൽ ത​ള്ളാ​മെ​ന്നും ജീ​വ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ഹ​രീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ ഹ​രീ​ഷി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഹ​രീ​ഷി​ന്‍റെ കൈ​യെ​ല്ലി​നും ത​ല​ക്കും ക​ഴു​ത്തി​നും ന​ടു​വി​നും കാ​ൽ​പാ​ദ​ത്തി​നും സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഹ​രീ​ഷി​നെ തേ​ടി ​പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ​ക്ക്​ ​പൊ​ലീ​സു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് 90 ദി​വ​സം ജീ​വി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്.

    സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ വ​ഴി കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​ണ്ടാ​യി. ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​മു​ണ്ടാ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ പി.​കെ. പ്ര​ദീ​പി​നെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്കും ഹ​രി, ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ കു​ന്നി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും സു​നി​ലി​നെ കു​ണ്ട​റ​യി​ലേ​ക്കും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ദീ​പി​നെ കു​ണ്ട​റ എ​സ്.​ഐ ആ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    TAGS:Kerala PolicePolice AtrocityCustody Torture
