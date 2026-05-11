Posted Ondate_range 11 May 2026 4:02 PM IST
റോഡരികിൽ കാറിന്റെ ടയർ മാറ്റുന്നതിനിടെ ലോറി ഇടിച്ച് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചുtext_fields
News Summary - Brothers killed after being hit by lorry while changing car tire on roadside
പട്ടാമ്പി: കർണാടകയിലെ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പട്ടാമ്പി കരിമ്പുള്ളി തെക്കേതിൽ വീട്ടിൽ വിനീതിൻ്റെ ഭാര്യ ദിവ്യ, ദിവ്യയുടെ അനിയൻ ഒറ്റപ്പാലം പനമണ്ണ സ്വദേശി ദീപു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവ് വിനീതിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.
കാർ പഞ്ചറായതിനെ തുടർന്ന് റോഡരികിൽ നിർത്തി ടയർ മാറ്റുന്നതിനിടെ പാതയിലൂടെ വന്ന ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിനീതിന്റെയും ദിവ്യയുടെയും കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും അടക്കം 8 പേരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിയാണ് അപകടം.
