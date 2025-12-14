Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Dec 2025 8:56 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 8:56 PM IST

    കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്തോളം ഗുണ്ട് കത്തിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു; സഹോദരങ്ങൾ അറസ്റ്റിൽ

    arrest
    മഹേഷ്, മനീഷ്

    Listen to this Article

    ഇരിങ്ങാലക്കുട: ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രസിഡന്റും മുൻ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനുമായ കൊരുമ്പിശ്ശേരി തട്ടിൽ ചാർളിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് പത്തോളം ഗുണ്ട് കത്തിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ അറസ്റ്റിൽ. കൊരുമ്പിശ്ശേരി ഐനിയിൽ മഹേഷ് (47), സഹോദരൻ മനീഷ് (44) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകൽ മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.


    TAGS: Arrest Kerala Local Body Election
