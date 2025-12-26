Begin typing your search above and press return to search.
    തടവുകാരിൽനിന്ന് കൈക്കൂലി; ജയിൽ മേധാവിക്കും പങ്കെന്ന് മു​ൻ ഡി.​ഐ.​ജി

    ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​യി​ൽ മേ​ധാ​വി ബ​ൽ​റാം കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ​ക്കെ​തി​രെ ​ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ൻ ജ​യി​ൽ ഡി.​ഐ.​ജി പി. ​അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ രം​​ഗ​ത്ത്. ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ വി​ഹി​തം ബ​ൽ​റാം കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ​ക്കും ല​ഭി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റും ബ​ൽ​റാം കു​മാ​റും ത​മ്മി​ൽ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ബ​ൽ​റാം കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ ത​ന്നോ​ട് വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്‌​ത​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ജ​യി​ൽ മേ​ധാ​വി​ക്കും സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ടി.​പി കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലും എം.​കെ. വി​നോ​ദ്കു​മാ​ർ-​ബ​ൽ​റാം കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ്. വി​യ്യൂ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ലാ​പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടും കൊ​ടി​സു​നി​ക്ക് പ​രോ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട്, പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്നും പി. ​അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ന് ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ആ​നു​കൂ​ല്യം പോ​ലും ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ജ​യി​ൽ മേ​ധാ​വി ബ​ൽ​റാം കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ത​ന്നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും പി. ​അ​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​യി​ലി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​ണ്.

    ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​രി​ന് കാ​ക്ക​നാ​ട് ജ​യി​ലി​ൽ വി.​ഐ.​പി സൗ​ക​ര്യ​വും അ​ന​ധി​കൃ​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യ​തി​ന് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​യ വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് പി. ​അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ. ആ ​വൈ​രാ​ഗ്യം തീ​ർ​ക്ക​ലാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ബ​ൽ​റാം കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

