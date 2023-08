പി.എസ്​.സി അംഗത്വ നിയമനത്തിന്​ കോഴ: പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഹാജരാക്കണമെന്ന്​ വിജിലൻസ്​ കോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: പി.​എ​സ്.​സി അം​ഗ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ 1.2 കോ​ടി രൂ​പ കോ​ഴ വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യി ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ വി​ശ​ദ​ വാ​ദം കേ​ട്ട​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ജ​ഡ്ജി എ​ൻ.​വി. രാ​ജു​വി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ന​വം​ബ​ർ 22ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി. എ​ൻ.​സി.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​സി. ചാ​ക്കോ 55ഉം മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ 60ഉം എ​ൻ.​സി.​പി മ​ഹി​ള നേ​താ​വ് ഷീ​ബ ലി​യോ​ൺ അ​ഞ്ചും ല​ക്ഷ​ം വാ​ങ്ങി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ മ​ക​ളെ പി.​എ​സ്.​സി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. മ​ന്ത്രി എ. ​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ നേ​താ​വ് 20 ല​ക്ഷം വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ലു​ണ്ട്. Show Full Article

Bribery for appointment of PSC members: Vigilance court to produce prosecution permission against the accused