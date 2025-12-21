Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൈക്കൂലി കേസ്: ജയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:28 PM IST

    കൈക്കൂലി കേസ്: ജയിൽ ഡി.ഐ.ജിയെ ‘ചേർത്തുപിടിച്ച്’ സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    വിജിലൻസ് കേസെടുത്ത് ആറുദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും സസ്പെൻഷനില്ല
    കൈക്കൂലി കേസ്: ജയിൽ ഡി.ഐ.ജിയെ ‘ചേർത്തുപിടിച്ച്’ സർക്കാർ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കേ​സി​ൽ ഗു​രു​ത​ര തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടും ജ​യി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന ഡി.​ഐ.​ജി എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ. വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് ആ​റു​ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ വൈ​കു​ന്നു.

    ന​ട​പ​ടി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ​വി​ജി​ല​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നും ജ​യി​ലി​ൽ സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​നും ടി.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ധ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി കൊ​ടി സു​നി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​നം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി.​ഐ.​ജി എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ർ, വി​യ്യൂ​ർ, പൂ​ജ​പ്പു​ര ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലെ ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന് 16ന് ​വി​ജി​ല​ൻ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് -1 ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    കേ​ര​ള പ്രി​സ​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​റ​ക്ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ്രി​സ​ൺ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ (ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ്) ആ​യി ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്ന എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ര്‍ ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് 2024 മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 2025 ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ വി​വി​ധ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലെ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പ​രോ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഹാ​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് 1,80,000 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം 1988 (ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം 2018)ലെ 7(​എ), 7(ബി) ​എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സ്. വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ നാ​ല് മാ​സം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vigilance casebribery caseJail DIGKerala
    News Summary - Bribery case: Government 'protects' jail DIG
    Similar News
    Next Story
    X