Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസബ് രജിസ്ട്രാർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:43 PM IST

    സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസുകളിൽ കൈക്കൂലി പ്രളയം: ഗൂഗിൾ പേ വഴിയും കൈക്കൂലി

    text_fields
    bookmark_border
    സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസുകളിൽ കൈക്കൂലി പ്രളയം: ഗൂഗിൾ പേ വഴിയും കൈക്കൂലി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡ്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ധാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ധാ​ര​മെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ മു​ഖേ​ന​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നേ​രി​ട്ടും കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്നെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു 72 സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി​യ 15 ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1,46,375 രൂ​പ​യും ഏ​ഴ്​ സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച കൈ​ക്കൂ​ലി പ​ണ​മാ​യ 37,850 രൂ​പ​യും നാ​ല് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടാ​ത്ത 15,190 രൂ​പ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ 19 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ധാ​ര​മെ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ 9,65,905 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​സ്തു ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്​ ആ​ധാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം വാ​ങ്ങി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ന്നി, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, ദേ​വി​കു​ളം, പീ​രു​മേ​ട്, ആ​ലു​വ, കൊ​ച്ചി, ചാ​ല​ക്കു​ടി, മ​ല​പ്പു​റം, മ​ഞ്ചേ​രി, നി​ല​മ്പൂ​ർ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, പൊ​ന്നാ​നി, കു​റ്റി​പ്പു​റം, ഫ​റോ​ക്ക്, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കു​റ്റ്യാ​ടി, ക​ൽ​പ​റ്റ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ബ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ പി​ടി​ച്ച​ത്. ഓ​ഫി​സി​ൽ ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത പ​ണം, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി അ​യ​ച്ച​ത്, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി പ​ണം, ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി പ​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി വി​വ​രം ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 1064ലോ 8592900900 ​ലോ അ​റി​യി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:briberySub Registrar's OfficeGooglePay
    News Summary - Bribery abounds in sub-registrar offices: Bribery also taken through Google Pay
    Similar News
    Next Story
    X