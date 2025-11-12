Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:21 AM IST

    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ര​വ​ണ​പ്ര​സാ​ദ​വും അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ വി​ഗ്ര​ഹ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ര​വ​ണ​പ്ര​സാ​ദ​വും അ​ന​ന്ത​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ വി​ഗ്ര​ഹ​വും
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: പി.​​എം ശ്രീ ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക്കാ​​യു​​ള്ള ക​​രാ​​റി​​ൽ ഒ​​പ്പി​​ട്ട​​തി​​ന്​ പി​​ന്നാ​​ലെ സ​​മ​​ഗ്ര​​ശി​​ക്ഷ പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ലെ കു​​ടി​​ശ്ശി​​ക ഫ​​ണ്ട്​ തേ​​ടി കേ​​ന്ദ്ര​​വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി ധ​​ർ​​മേ​​ന്ദ്ര​​പ്ര​​ധാ​​നെ കാ​​ണാ​​ൻ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി വി. ​​ശി​​വ​​ൻ​​കു​​ട്ടി ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ​​ത്​ ഉ​​പ​​ഹാ​​ര​​വു​​മാ​​യി. അ​​ന​​ന്ത​​പ​​ത്മ​​നാ​​ഭ​​ന്‍റെ വി​​ഗ്ര​​ഹ​​വും അ​​ര​​വ​​ണ​​പ്ര​​സാ​​ദ​​വു​​മാ​​ണ്​ കേ​​ന്ദ്ര​​മ​​ന്ത്രി​​ക്ക്​ സ​​മ്മാ​​നി​​ച്ച​​ത്. ശി​​വ​​ൻ​​കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ ധ​​ർ​​മേ​​ന്ദ്ര​​പ്ര​​ധാ​​ൻ എ​​ക്സി​​ൽ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്​​​തു.

    മ​​ന്ത്രി ശി​​വ​​ൻ​​കു​​ട്ടി​​യു​​മാ​​യി സ​​ന്തോ​​ഷ​​ക​​ര​​മാ​​യ കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ന്നും ദേ​​ശീ​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ന​​യം (എ​​ൻ.​​ഇ.​​പി 2020), പി.​​എം ശ്രീ ​​എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും സ​​മ​​ഗ്ര ശി​​ക്ഷ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന് കീ​​ഴി​​ലു​​ള്ള ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ഫ​​ണ്ടു​​ക​​ളു​​ടെ ല​​ഭ്യ​​ത ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ മ​​റ്റ് വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​മാ​​യ ച​​ർ​​ച്ച ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ന്നു​​മാ​​ണ്​ ധ​​ർ​​മേ​​ന്ദ്ര​​പ്ര​​ധാ​​ൻ എ​​ക്സി​​ൽ കു​​റി​​ച്ച​​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationMinisterDharmendra PradanV Sivankutty
    News Summary - Breakfast for the Union Minister: Aravan Prasad and Ananta Padmanabha statue
    Similar News
    Next Story
    X