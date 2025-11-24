Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:27 PM IST

    അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ മർദിച്ചതായി പരാതി

    Kerala Police
    cancel

    അ​ന്തി​ക്കാ​ട് (തൃ​ശൂ​ർ): അ​ച്ഛ​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ചാ​ഴൂ​ർ വ​പ്പു​ഴ ചു​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ സ​ജീ​ഷി​ന്റെ മ​ക​ൻ അ​മ​രീ​ഷി​നാ​ണ് (14) പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ആ​ദ്യം ആ​ല​പ്പാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പി​ന്നീ​ട് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ചെ​വി​ക്ക് അ​ടി​യേ​റ്റ് ഇ​ട​തു ചെ​വി​ക്ക് കേ​ൾ​വി​ക്കു​റ​വ് സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​ച്ഛ​നെ തി​ര​ക്കി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​മ​രീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം അ​ച്ഛ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ മീ​ൻ ന​ന്നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ജീ​ഷി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് വ​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്നും അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ത് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ നീ ​ആ​ളാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മു​റ്റ​ത്ത് വെ​ച്ച് ബൂ​ട്ട് ഇ​ട്ട കാ​ലു​കൊ​ണ്ട് എ​സ്.​ഐ ത​ന്നെ ആ​ദ്യം കാ​ലി​ൽ ച​വി​ട്ടി അ​മ​ർ​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി അ​ക​ത്ത് വെ​ച്ച് കു​നി​ച്ചു നി​ർ​ത്തി മു​ട്ട് കൈ ​കൊ​ണ്ട് ഇ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ല​ത്ത് വീ​ണ​തോ​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ച​വി​ട്ടു​ക​യും ഇ​രു ചെ​വി​ക്കും അ​ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​നും അ​ച്ഛാ​ച്ച​നും അ​ച്ച​മ്മ​യും വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി വ​ന്ന​തോ​ടെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ അ​തി​വേ​ഗം വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി സ​ജീ​ഷി​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​തെ മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​റ​ത്തും നെ​ഞ്ചി​ലും ചെ​വി​ക്കും ക​ഠി​ന​വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ചെ​വി​ക്ക് വേ​ദ​ന​യും കേ​ൾ​വി​ക്കു​റ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ണ്ടും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​മെ​ന്നും ഒ​പ്പം എ​സ്.​പി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​മ​രീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്.​ഐ ആ​ണ് മ​ർ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​ഴു​വി​ൽ സെ​ന്റ് ആ​ന്റ​ണീ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​മ​രീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മ​രീ​ഷി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്തി​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഫോ​ൺ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യാ​ണ് അ​വി​ടെ ചെ​ന്ന​തെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ പ​റ​ഞ്ഞു

