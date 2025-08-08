Begin typing your search above and press return to search.
    ഹാരിസിനെ കുരുക്കാൻ ‘പെട്ടിക്കഥ’; മണിക്കൂറുകൾക്കകം പൊട്ടി

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും സൂ​പ്ര​ണ്ടും നടത്തിയത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന നാ​ട​കം
    Dr. Haris
    camera_altഡോ. ഹാരിസ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ പ​രാ​ധീ​ന​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​യ്ക്ക​ലി​നെ കു​രു​ക്കാ​ൻ ‘പെ​ട്ടി​ക്ക​ഥ’ നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്‍റെ​യും സൂ​പ്ര​ണ്ടി​​ന്‍റെ​യും അ​സാ​ധാ​ര​ണ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന നാ​ട​കം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പൊ​ളി​ഞ്ഞു.

    കാ​ണാ​താ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ​പെ​ട്ടി​ ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബി​ല്ല​ട​ക്കം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു തി​രക്കി​ട്ട്​ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ.

    ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ നെ​ഫ്രോ​സ്​​കോ​പ്പ്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും ഭാ​രി​ച്ച തു​ക ചെ​ല​വു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ചെ​യ്യാ​തെ കൊ​റി​യ​റി​ൽ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ​അ​ധി​കൃ​തരുടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ​പൊ​ളി​ഞ്ഞ​ത്​. ഇ​ക്കാ​ര്യം കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സ്​​ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞ മോ​സി​ലോ​സ്​​കോ​പ്പ്​ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ഇ​തെ​ന്നും തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഹാ​രി​സി​​ന്‍റെ മു​റി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യും കാ​ണാ​ത്ത ഉ​പ​ക​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഇ​ത്​ കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ച​യാ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സി.​സി ടി.​വി​യി​ൽ അ​വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി പ​തി​ഞ്ഞെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും സൂ​പ്ര​ണ്ടും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഡോ​ക്ട​റെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​ട്ട​യാ​ടാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​താ​യി​രു​ന്നു പെ​ട്ടി​ക്ക​ഥ.

    ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​ലാ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ബി​ല്ലാ​ക്കി

    തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​മ്പ​നി കൊ​റി​യ​ർ ബോ​ക്​​സി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​ലാ​ൻ വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​സ്തു​ത ഇ​താ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ‘കാ​ണാ​താ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ര​ണ്ടി​ന്​ ഹാ​രി​സ്​ പു​തു​താ​യി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ ‘ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി ബോ​ക്സ്​ ക​​ണ്ടെ​ത്തി’​യെ​ന്ന്​ സൂ​പ്ര​ണ്ടും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ​ർ​വി​സ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡെ​ലി​വെ​റി ചെ​ലാ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണം പു​തു​താ​യി വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന്‍റെ ബി​ല്ലാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ പ​ഴ​യ ഫോ​ട്ടോ​യു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന സം​ശ​യ​വും നി​ര​ത്തി. ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സ് മു​റി തു​റ​ന്ന​ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ മു​റി​യി​ൽ ക​യ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഫോ​ണി​ൽ ആ​രാ​ഞ്ഞാ​ൽ പോ​ലും ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന സം​ശ​യ​മാ​ണ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും പി​ന്നാ​ലെ ​ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നെ നാ​ണ​ക്കേ​ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ച​ത്.

    ഉ​പ​ക​ര​ണം കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന കാ​ര്യം വി​ദ​​ഗ്ധ സ​മി​തി​യാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​പ​ക​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ‍ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു മു​റി തു​റ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നാ​ട​കീ​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​വും.

    News Summary - 'Box story' to implicate Harris; broke within hours
