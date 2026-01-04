Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 10:40 PM IST

    ബസിൽ കുപ്പിവെള്ളം; പദ്ധതിയുമായി വീണ്ടും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി

    ബസിൽ കുപ്പിവെള്ളം; പദ്ധതിയുമായി വീണ്ടും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ കു​പ്പി​​​വെ​ള്ളം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി വീ​ണ്ടും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ​വെ​ള്ളം​കി​ട്ടാ​ത്ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വി​പ​ണി വി​ല​യെ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു രൂ​പ കു​റ​ച്ചാ​കും വി​ൽ​പ​ന. 2024ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​രം​ഭ​മാ​യ ഹി​ല്ലി അ​ക്വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ കു​പ്പി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി​​യി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ല്ല. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം.

    ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ കു​പ്പി​വെ​ള്ളം വി​ൽ​ക്കു​ക. ഒ​രെ​ണ്ണം വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു രൂ​പ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​ക്കും ഒ​രു രൂ​പ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കും. കു​പ്പി​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ലേ​ബ​ലു​ണ്ടാ​കും. കു​പ്പി​വെ​ള്ളം സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ ക്യാ​ബി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കും. വെ​ള്ളം മൊ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫാ​സ്റ്റ് മു​ത​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന ശ്രേ​ണി​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ര്‍വി​സു​ക​ളി​ലും ലി​റ്റ​റി​ന് 15 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ല്‍ കു​ടി​വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ഹി​ല്ലി അ​ക്വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ 2024ൽ ​ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് എ​ത്തു​ന്ന മ​റ്റു യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ശു​ദ്ധ​ജ​ലം വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ നി​ല​ച്ച​തി​ന്​ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്​​ത​മ​ല്ല.

