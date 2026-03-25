    Kerala
    Posted On
    date_range 25 March 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 10:49 PM IST

    കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണ്​ രാ​ജി​യെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം; പിന്നീട് പുറത്തുവന്നത് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    കൊ​ച്ചി: പ്ര​ശ​സ്ത ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ബോ​സ്​ കൃ​ഷ്ണ​മാ​ചാ​രി കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി. ബി​നാ​ലെ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന യു​വ​തി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ജി​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ ഇ​തും ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​വേ​ണു സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബി​നാ​ലെ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​വു​മാ​യ ബോ​സ്​ കൃ​ഷ്ണ​മാ​ചാ​രി ജ​നു​വ​രി 14നാ​ണ്​ രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 12ന്​ ​ബി​നാ​ലെ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ ഒ​രു​മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണി​ത്. കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണ്​ രാ​ജി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന്​ ബി​നാ​ലെ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര സ​മി​തി​ക്കും (ഐ.​സി.​സി) സി.​ഇ.​ഒ​ക്കും യു​വ​തി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ബോ​സ് കൃ​ഷ്ണ​മാ​ചാ​രി​ക്കെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ 28നാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യാ​ണ്​ ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വി​ടെ മ​റ്റാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​ദ്ദേ​ഹം ലൈം​ഗി​ക ചു​വ​യോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഐ.​സി.​സി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത്​ വി​ഷ​യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബോ​സ്​ കൃ​ഷ്ണ​മാ​ചാ​രി​യെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​​യ്തെ​ന്നും വി. ​വേ​ണു പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ്​ സെ​ക്ഷ്വ​ൽ ഹ​റാ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ (പോ​ഷ്) നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വേ​ണു അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Sexual HarassmentKochi BiennaleBose KrishnamachariKerala News
    News Summary - Bose Krishnamachari resigns as Biennale Foundation president amid sexual harassment allegations
