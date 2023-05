കടമെടുപ്പ് പരിധി കുറക്കൽ: ഇത്രയും വെട്ടൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യം, ധനസ്ഥിതിയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കും

cancel By സ്വന്തം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം ക​ട​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​ത്​ 1.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​നീ​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​​ത്തി​ന്‍റെ ധ​ന​സ്ഥി​തി​യെ വ​രി​ഞ്ഞു​മു​റു​ക്കും. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ​

മൂ​ന്നു​ ശ​ത​മാ​ന​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ 32,440 കോ​ടി ക​ട​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്.​ 28,550 കോ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ്​ 17,052 കോ​ടി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ 15,390 കോ​ടി​യാ​യി ക​ട​മെ​ടു​പ്പ്​ ചു​രു​ങ്ങും. സാ​ധാ​ര​ണ ഏ​പ്രി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ടെ ക​ട​മെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ക്കു​റി ഇ​ത്​ അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ണ്ടു​​പോ​യി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി 2000 കോ​ടി ക​ട​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്തി​മാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ 15,390 കോ​ടി​യി​ൽ ഈ 2000 ​കോ​ടി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ഇ​രു​ട്ട​ടി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​സ്രോ​ത​സ്സാ​ണ്​ ക​ട​മെ​ടു​പ്പ്.റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്ക്​ വ​ഴി ഇ​റ​ക്കു​ന്ന ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ 7.5 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​ക്ക്​ വി​റ്റാ​ണ്​ ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ട​മെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്​ ബ​ജ​റ്റ​ട​ക്കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.ഇ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ശ​മ്പ​ള​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും ഡി.​എ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20,000 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക മാ​ത്രം 2800 കോ​ടി​യാ​ണ്. ക്ഷേ​മ ബ​ത്ത കു​ടി​ശ്ശി​ക 1400 കോ​ടി​യും. ഈ ​തു​ക​ക​ളെ​ല്ലാം മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച്​ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും കേ​ര​ളം ധ​ന​സ്ഥി​തി പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​ പു​റ​മെ, മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​നും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്കാ​കും കേ​ര​ള​മെ​ത്തു​ക.ദൈ​നം​ദി​ന ചെ​ല​വി​ന്‍റെ 64 ശ​ത​മാ​ന​വും ത​ന​ത്​ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്.മ​റ്റു പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും 30 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ത​ന​തു​വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചെ​ല​വി​നു​ള്ള വ​ക ക​​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, സ്ഥി​തി ഇ​താ​യി​ട്ടും കേ​ര​ള​ത്തോ​ട്​ ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്നു ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ന്ദ്ര​വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട്​ 40,000 കോ​ടി​യു​ടെ കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഫി​സി​ക്ക​ൽ റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ്​ ബ​ജ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ക്ട്​ (എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ബി.​എം ആ​ക്ട്) നി​ഷ്‌​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന വാ​യ്പ​ത്തു​ക​പോ​ലും കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. Show Full Article

Borrowing limit cut: First time in history; Financial situation will be strained