    date_range 5 March 2026 10:48 PM IST
    date_range 5 March 2026 10:48 PM IST

    എം.ടിയെക്കുറിച്ച പുസ്തകം: അപകീർത്തി കേസ്​ ഫയൽ ചെയ്ത്​ മകൾ

    എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പി​താ​വി​നെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ മ​ക​ൾ അ​ശ്വ​തി വി. ​നാ​യ​ർ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. ബു​ക്ക് വേം ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച എം​റ്റി സ്പെ​യ്‍സ്: ബാ​ഷ്പീ​കൃ​ത​യു​ടെ ആ​റാം​വി​ര​ൽ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പു​സ്ത​ക ര​ച​യി​താ​ക്ക​ളാ​യ ദീ​ദീ ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, എ​ച്ചു​മു​ക്കു​ട്ടി, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച എ.​വി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ഡ്വ. എം.​എ​സ്. സ​ജി മു​ഖാ​ന്ത​രം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് നാ​ലാം കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സ് മാ​ർ​ച്ച് 28ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്കു വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​ത് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി പ്ര​മീ​ള​യാ​യി​രു​ന്നു. എം.​ടി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഭാ​ര്യ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. പ്ര​മീ​ള നാ​യ​ർ എ​ന്ന വി​സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും കൃ​തി​ക​ളും തേ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​മെ​ന്ന് ദീ​ദി ദാ​മോ​ദ​ര​നും എ​ച്ചു​മു​ക്കു​ട്ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ്ര​മീ​ള നാ​യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​തും അ​സ​ത്യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് എം.​ടി​യു​ടെ മ​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    TAGS:MT Vasudevan NairDefamation CasesBook controversy
