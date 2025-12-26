Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപത്തനംതിട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 4:43 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 4:43 PM IST

    പത്തനംതിട്ട കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    Pathanamthitta Collectorate
    cancel
    Listen to this Article

    പത്തനംതിട്ട: കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി. ഇ-മെയിൽ സ​ന്ദേശം വഴിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് വന്ന ഇ-മെയിലിൽ നടൻ വിജയിയുടെ വീടിന് ബോംബ് വെക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ട്.

    ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എസ്.പി ഓഫിസിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തി. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ കലക്ടർ എസ്.പിക്ക് നിർദേശം നൽകി. നേ​രത്തേയും പത്തനംതിട്ട കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaBomb ThreatcollectorateLatest News
    News Summary - Bomb threat at Pathanamthitta Collectorate
    Similar News
    Next Story
    X