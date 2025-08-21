Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.30 ന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:59 AM IST

    ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.30 ന് ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് സന്ദേശം; കോട്ടയം കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.30 ന് ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് സന്ദേശം; കോട്ടയം കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തുന്നു
    cancel

    കോട്ടയം: കോട്ടയം കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.30 ന് ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നും ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഇ.മെയിൽ സന്ദേശം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കലക്ടറേറ്റിലെ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിലാണ് ഭീഷണി ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

    ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നും ജീവനക്കാരെ എല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. തുടർന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ പൊലീസിന്റെ ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തി.

    ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഷാഹുൽ ഹമീദ്, കോട്ടയം ഡി.വൈ.എസ്.പി കെ.ജി. അനീഷ്, കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് സ്‌റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഇൻസ്‌പെക്ടർ യു. ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bombBomb ThreatMalayalam NewsKottayam Collectorate
    News Summary - Bomb threat at Kottayam Collectorate
    Similar News
    Next Story
    X