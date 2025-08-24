Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:22 PM IST

    പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച ആദിവാസി ബാലന്‍റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു

    പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച ആദിവാസി ബാലന്‍റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു
    അ​ടി​മാ​ലി: പ​നി​ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച ഇ​ട​മ​ല​കു​ടി കൂ​ട​ലാ​ർ ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ മൂ​ർ​ത്തി - ഉ​ഷ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ കാ​ർ​ത്തി​കി​ന്‍റെ (5) മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ച്ചു. ക​ല​ശ​ലാ​യ പ​നി​മൂ​ലം ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കാ​ർ​ത്തി​ക്ക് മ​രി​ച്ച​ത്.

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ ചു​മ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ​നി​യും ന്യു​മോ​ണി​യ​യു​മാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു . യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ താ​മ​സം നേ​രി​ട്ട​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സൊ​സൈ​റ്റി കു​ടി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണം.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഇ​ട​മ​ല​കു​ടി പി.​എ​ച്ച്.​സി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ൽ കൂ​ട​ലാ​ർ ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ടാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര. പ​ക​ർ​ച്ചവ്യാ​ധി​ക്കെ​തി​രെ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    26 ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല കു​ടി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഓ​രോ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളും 5 മു​ത​ൽ 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. കാ​ട്ടാ​ന​യും ക​ടു​വ​യും പു​ലി​യും കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​മൊ​ക്കെ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ത​ന്നെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്നു​മി​ല്ല.

    TAGS:tribal boyObituary
    News Summary - Body of tribal boy who died of fever cremated
