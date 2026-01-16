Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 2:35 PM IST

    14 കാരിയുടെ മൃതദേഹം റെയിൽവെ ട്രാക്കിനരികിൽ; 16കാരനായ ആൺസുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ

    സംഭവം മലപ്പുറം വാണിയമ്പലത്തിനടുത്ത്
    മലപ്പുറം: മലപ്പുറം വാണിയമ്പലത്തിനടുത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വാണിയമ്പലത്തിനും തൊടിയപുലത്തിനും ഇടയിലാണ് 14കാരിയുടെമൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നില്ല. സംഭവത്തില്‍ 16കാരനായ ആൺസുഹൃത്തിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.

    ഇന്നലെ രാവിലെ 9.30ന് കുട്ടി സ്കൂളിനടുത്ത് കുട്ടി ബസിറങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് കുട്ടിയെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. യൂണിഫോമിൽ കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം.

    സംഭവത്തില്‍ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയായ 16 കാരനെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 16 കാരൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്നാണ് സൂചന. സംശയം തോന്നി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ പ്രതി തന്നെയാണ് മൃതദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. കഴുത്ത് ഞെരിച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. ബലാത്സംഗം നടന്നതായും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.





    TAGS:rape and murderboyfriendMurder NewsSchool Student deadjuvanile
    News Summary - Body of 14year old girl found near railway tracks in Malappuram; 16-year-old boyfriend in custody
