    date_range 19 Aug 2025 10:40 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 10:40 AM IST

    ഭവാനിപുഴയിൽ കാണാതായ യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

    അ​ഗ​ളി: ഭ​വാ​നി​പു​ഴ​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​മി​ഴ്നാ​ട് തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി കാ​യ​ൽ​പ​ട്ട​ണം സ്വ​ദേ​ശി ഭൂ​പ​തി രാ​ജ് (26), കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ അ​ണ്ണൂ​ർ ഗ​ണേ​ശ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ദീ​പ് രാ​ജ് (23) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചീ​ര​ക്ക​ട​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ഭ​വാ​നി​പു​ഴ​യി​ൽ അ​ഗ​ളി പ​ര​പ്പ​ൻ​ത​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ഗ​ണേ​ശ​പു​ര​​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ പ​ത്ത് പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    സൈ​ല​ൻ​റ് വാ​ലി​യി​ലെ വൃ​ഷ്ടി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ന​ത്ത മ​ഴ മൂ​ലം നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടും പു​ഴ​യി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. അ​ഗ​ളി പൊ​ലീ​സും മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യും ക്യൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ് സം​ഘ​വും മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:silent valleyagaliBhavani riverLatest NewsKerala
