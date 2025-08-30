Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 12:57 PM IST

    ചുണ്ടൻ വള്ളപ്പെരുമയിൽ അപ്പർ കുട്ടനാട് മുന്നോട്ട് തന്നെ

    Nehru trophy boat race 2025
    നെഹ്രു ട്രോഫി വള്ളം കളി

    പു​ന്ന​മ​ട​ക്കാ​യ​ലി​ന്റെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​നി നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ജ​ല​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം പ​ക​രു​ന്ന ഈ ​ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ, അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ടി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യം. 19 ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​ൽ 12ഉം ​അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലെ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് ത​ന്നെ അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ജ​ല​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ നാ​ടാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം, വ​ള്ളം​ക​ളി പെ​രു​മ​യി​ൽ വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്.

    ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ നാ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്. ര​ണ്ട് ഹാ​ട്രി​ക്ക​ട​ക്കം 16 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച ഈ ​ജ​ല​രാ​ജാ​വി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സം ത​ന്നെ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ജ​ല​രാ​ജാ​വാ​യി മാ​റി​യ കാ​രി​ച്ചാ​ൽ, അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത​യെ​റി​യ വ​ള്ള​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡും കാ​രി​ച്ചാ​ലി​ന്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ണ്. വ​ള്ളം​ക​ളി പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​ഭൂ​മി, ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഐ​ക്യ​വും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യും കൊ​ണ്ട് ശോ​ഭി​ക്കു​ന്നു. പ​ണ്ട് ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക്ല​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും, ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മ കൊ​ണ്ട് വീ​യ​പു​ര​വും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്നു.

    വീ​യ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ന്നെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ മാ​ത്രം എ​ട്ട് ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ! വീ​യ​പു​രം, മേ​ൽ​പ്പാ​ടം, പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ 2, കാ​രി​ച്ചാ​ൽ, വെ​ള്ളം​കു​ള​ങ്ങ​ര, ശ്രീ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ ശ്രീ ​ഗ​ണേ​ഷ്... ഇ​തി​നൊ​പ്പം ചെ​റു​ത​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചെ​റു​ത​ന, ആ​നാ​രി, ആ​യാ​പ​റ​മ്പ് പാ​ണ്ടി, ആ​യാ​പ​റ​മ്പ് വ​ലി​യ ദി​വാ​ഞ്ചി. ക​രു​വ​റ്റാ​യി​ലെ ക​രു​വ​റ്റ, ക​രു​വ​റ്റാ ശ്രീ​വി​നാ​യ​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ന്റെ ജ​ല​ശ​ക്തി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. വീ​യ​പു​ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു അ​ഭി​മാ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ക​ര​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ന്തം വ​ള്ള​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ്. ജ​ലോ​ത്സ​വ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ വി​സ്മ​യം ര​ചി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രി​ൽ പ​കു​തി​യും ഈ ​മൂ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​തി​ൽ അ​ധി​ക​വും വീ​യ​പു​ര​ത്ത് നി​ന്നും. ഈ ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ നേ​ടി, മി​ന്നു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച്, വ​ള്ളം​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​യാ​ണ്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 12 ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്.

    • വീ​യ​പു​രം ചു​ണ്ട​ൻ (വി​ല്ലേ​ജ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ് കൈ​ന​ക​രി)
    • പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ ചു​ണ്ട​ൻ (കു​മ​ര​കം ടൗ​ൺ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ചെ​റു​ത​ന ചു​ണ്ട​ൻ (തെ​ക്കേ​ക്ക​ര ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചു​ണ്ട​ൻ (കെ.​സി.​ബി.​സി)
    • മേ​ൽ​പ്പാ​ടം ചു​ണ്ട​ൻ (പ​ള്ളാ​ത്തു​രു​ത്തി ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ക​രു​വ​റ്റ (ബി.​ബി.​എം ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്, വൈ​ശ്യം ഭാ​ഗം)
    • വെ​ള്ളം​കു​ള​ങ്ങ​ര (സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്, കാ​യ​ൽ​പ്പു​റം)
    • ക​രു​വ​റ്റ ശ്രീ ​വി​നാ​യ​ക​ൻ (മ​ങ്കൊ​മ്പ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ 2 (പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ആ​നാ​രി (കൈ​ന​ക​രി ടൗ​ൺ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ആ​യാ​പ​റ​മ്പ് പാ​ണ്ടി (കെ.​സി.​ബി.​സി - ബി ​ടീം)

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ള്ളം​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ജ​ല​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഇ​ക്കു​റി​യും നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ എ​ത്തു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഏ​വ​രും.

    TAGS:Nehru Trophy Boat RaceBoatsAlappuzhaKerala
