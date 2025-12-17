Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ ഗണഗീതം പാടണമെന്ന് ബി.എം.എസ്; ശാഖയിൽ പാടിയാൽ മതിയെന്ന് പ്രതിഷേധം

    ഒടുവിൽ ആഘോഷം തന്നെ ഒഴിവാക്കി തപാൽ വകുപ്പ്
    Christmas celebrations
    തിരുവനന്തപുരം: തപാൽവകുപ്പ് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഗണഗീതം ആലപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബി.എം.എസ്. ആഘോഷത്തിൽ കരോൾ ഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗണഗീതവും ആലപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ബി.എം.എസിന്റെ ആവശ്യം. ഭാരതീയ പോസ്റ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് യൂനിയനാണ് ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കത്തു നൽകിയത്. ഡയറക്ടർ ഓഫ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ് കേരള സർക്കിളിനാണ് കത്ത് നൽകിയത്.

    സംഭവം വിവാദമായതോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം തന്നെ വേണ്ടെന്നുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് തപാൽ വകുപ്പ്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ ഗണഗീതം പാടണമെന്ന ആവശ്യം ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യക്ക് കത്തു നൽകുകയും ചെയ്തു.

    അതേസമയം, ബി.എം.എസ് യൂനിയനിലെ വനിത ജീവനക്കാരിയെ കരോൾ ഗാനസംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനാലാണ് ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് എന്നാണ് ബി.എം.എസിന്റെ നിലപാട്.

    എന്നാൽ ഗണഗീതം ശാഖയിൽ പാടിയാൽ മതിയെന്നും നീക്കം പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇടതു, കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു.

    തുടർന്നാണ് പരിപാടി തന്നെ പോസ്റ്റൽ വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്.

    Girl in a jacket

