    Kerala
    date_range 24 Nov 2025 10:57 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 10:57 PM IST

    ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ബി.എല്‍.ഒയോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍; ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽകാൻ നിർദേശം, തുടരാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ബി.എൽ.ഒ

    ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ബി.എല്‍.ഒയോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍; ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽകാൻ നിർദേശം, തുടരാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ബി.എൽ.ഒ
    ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ബി.എൽ ഒയെ റവന്യു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ജോ​ലി​യു​ടെ സ​മ്മ​ര്‍ദം താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ബി.​എ​ല്‍.​ഒ. പൂ​ഞ്ഞാ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ലം 110 ാം ബൂ​ത്തി​ലെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ന്റ​ണി​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ജോ​ലി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ര്‍ദ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും റ​വ​ന്യു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് എ​ല്ലാ​ത​ര​ത്തി​ലും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ന്റ​ണി പ​റ​യു​ന്നു. മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ഈ ​പ​ണി ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​മ​പ്പ​ണി ദ​യ​വ്​ ചെ​യ്ത് നി​ര്‍ത്ത​ണം. ത​ന്നെ ഈ ​ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ​യോ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ​യോ മു​ന്നി​ല്‍ വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു.​ഖേ​ൽ​ക്ക​റും ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ ചേ​ത​ൻ​കു​മാ​ർ മീ​ണ​യും ആ​ന്‍റ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയാണ് ഇവർ ആന്റണിയുമായി സംസാരിച്ചത്. ജോലിയിൽ വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ തുടരാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

    ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ നി​ജു മോ​ൻ ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തുകയും ചെയ്തു.

    ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകാതെ 2.13 ലക്ഷം പേർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്ത​ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 76.37 ല​ക്ഷ​മാ​യി. മൊ​ത്തം ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ 27. 42 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഫോം ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2.13 ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഫോ​മു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ലി​റ്റ​റ​സി ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഹ​ബ്ബു​ക​ൾ’ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

